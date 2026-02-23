O tânără de 18 ani din județul Brașov a fost reținută pentru tentativă de omor, după ce și-ar fi înjunghiat iubitul în urma unui conflict spontan. Incidentul a avut loc în locuința în care cei doi trăiau împreună, iar medicii legiști au stabilit că viața bărbatului de 23 de ani a fost pusă în pericol. Procurorii cer arestarea preventivă a tinerei.

Tânără de 18 ani, reţinută pentru tentativă de omor după ce şi-a înjunghiat iubitul cu un cuţit, în Braşov - Shutterstock | Ilustraţie

Potrivit reprezentanţilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, incidentele violente între tânăra de 18 ani şi iubitul său, care are 23 de ani, au avut loc în 21 februarie, în imobilul în care cei doi locuiau împreună, în localitatea Budila din judeţul Braşov, scrie News.ro.

"Pe fondul unui conflict spontan, inculpata, în vârstă de 18 ani, l-a înjunghiat pe concubinul său cu un cuţit în zona toracică, o singură dată, în urma înjunghierii victima prezentând pneumotorax şi hemopericard", arată date făcute publice, luni, de procurori.

Tânăra este cercetată pentru violenţă în familie, în forma tentativei de omor. Ea este reţinută, iar luni un complet de judecată va decide dacă admite sau nu propunerea de arestare preventivă formulată pe numele ei.

