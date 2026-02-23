Cancelarul Merz: Rusia nu câștigă în acest război, ne aflăm într-un moment de cotitură

Cancelarul german Friedrich Merz a acuzat Rusia că se află "la cel mai profund nivel de barbarie", în ajunul împlinirii a patru ani de la inceputul războiului de agresiune din Ucraina.

Friedrich Merz, a cărui țară este unul dintre principalii susținători ai Kievului, a afirmat de asemenea că "Rusia nu câștigă în acest război". "Asta face parte din propagandă și se înscrie în cadrul războiului psihologic. Rusia vrea să ne facă să credem asta, dar faptele sunt cu totul altele", a declarat cancelarul german la un eveniment organizat la Berlin în sprijinul Kievului, în prezența ambasadorului Ucrainei în Germania.

"Pe front, Rusia nu mai câștigă teren, ci dimpotrivă. Luna februarie a fost marcată de câștiguri uimitoare ale armatei ucrainene, iar economia rusă suferă mult mai mult de pe urma sancțiunilor și a războiului decât ne lasă să credem uneori presa", a adăugat liderul german.

În timp ce Uniunea Europeană nu va putea să adopte luni noi sancțiuni împotriva Rusiei din cauza veto-ului din partea Ungariei, potrivit șefei diplomației europene Kaja Kallas, cancelarul Merz a cerut partenerilor "europeni să nu slăbească eforturile în sprijinul comun pentru Ucraina".

"Ne aflăm într-un moment de cotitură care ar putea decide soarta întregului nostru continent", a subliniat Friedrich Merz. "Trebuie să fim cu toții conștienți de faptul că modul în care vom pune capăt acestui război în Europa va avea un impact de durată asupra vieților noastre și a rolului nostru în lume", a adăugat cancelarul german.

După, SUA este cel mai important susținător militar al Ucrainei. Conform unei baze de date a Institutului Kiel, Berlinul a furnizat ajutor militar în valoare de aproximativ 20 de miliarde de euro până la 31 decembrie 2025, clasându-se pe locul secund după SUA, cu aproape 65 de miliarde de euro.

La sfârșitul anului 2025, potrivit registrului de centralizare a străinilor, aproape 1,330 milioane de refugiați ucraineni locuiau în Germania, dintre care 1,291 milioane erau de cetățenie ucraineană.

