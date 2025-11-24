Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 24 noiembrie 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, luni 24 noiembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 85.917 dolari sau 74.507 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 87.987 dolari sau 76.295 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 91.854 dolari sau 79.801 euro.

