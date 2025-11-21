Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 21 noiembrie 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 21 noiembrie 2025

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 86.129 dolari sau 74.467 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 92.722 dolari sau 80.482 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 94.599 dolari sau 82.697 euro.

