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Preţul unui bitcoin astăzi, luni 31 august 2026

Preţ bitcoin astăzi, 31 august 2026 Preţ bitcoin astăzi, 31 august 2026 - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 31.08.2026, 13:35 | Modificat la 31.08.2026, 13:38

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, luni, 31 august 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată la 78.412 dolari sau 67.624 euro, deşi în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 79.334 dolari sau 68.441 euro.

Nivelul atins la momentul actual este inclusiv sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 78.950 dolari sau 68.114 euro.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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