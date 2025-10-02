Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, joi 2 octombrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 2 octombrie 2025.

de Redactia Observator

la 02.10.2025 , 14:16
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, faţă de valoarea atinsă în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 118.681 dolari sau  101.187 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 119.451 dolari sau 101.843 euro.

De asemenea, nivelul atins la momentul actual este cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 108.996 dolari sau 93.184 euro.

