Preţul unui bitcoin astăzi, luni 16 februarie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 16 februarie 2026.

de Redactia Observator

la 16.02.2026 , 08:14
Preţul unui bitcoin astăzi, luni 16 februarie 2026 Preţul unui bitcoin astăzi, luni 16 februarie 2026 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 68.358 dolari sau 57.657 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 70.895 dolari sau 59.765 euro.

Nivelul atins la momentul actual este relativ asemănător cu nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 69.863 dolari sau 58.987 euro.

