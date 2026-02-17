Antena Meniu Search
Starea traficului 17 februarie 2026. Circulaţie îngreunată pe DN2, din cauza unui accident

Reprezentanţii Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române au oferit noi detalii despre starea traficului din România, marţi, 17 februarie 2026.

la 17.02.2026 , 08:39
Circulaţie îngreunată pe DN2, din cauza unui accident

Conform reprezentanţilor INFOTRAFIC, aceştia au ţinut să precizeze că, marţi dimineaţa, nu se înregistrează perturbări masive de trafic, cu excepţia unei porţiuni din Drumul Naţional DN2.

Concret, este vorba despre o porţiune de drum situată pe raza localităţii Goleşti, judeţul Vrancea, unde traficul se desfăşoară îngreunat din cauza unui accident de circulaţie.

Primele informaţii de la faţa locului arată că un autoturism a acroșat un pieton angajat în traversarea regulamentară a străzii. În urma accidentului, pietonul necesită îngrijiri medicale.

Se estimează reluarea circulației rutiere în condiții normale după ora 09.00.

