Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 2 decembrie 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 2 decembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin se menţine la un nivel asemănător precum nivelul înregistrat în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 86.919 dolari sau 74.872 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 87.193 dolari sau 75.108 euro.

Nivelul atins la momentul actual este asemănător cu nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 87.551 dolari sau 75.280 euro.

