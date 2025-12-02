Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 2 decembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 2 decembrie 2025.

de Redactia Observator

la 02.12.2025 , 08:38
Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 2 decembrie 2025 Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 2 decembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin se menţine la un nivel asemănător precum nivelul înregistrat în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 86.919 dolari sau 74.872 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 87.193 dolari sau 75.108 euro.

Nivelul atins la momentul actual este asemănător cu nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 87.551 dolari sau 75.280 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pretul unui bitcoin astazi pret bitcoin 2 decembrie pret bitcoin
Înapoi la Homepage
Cine este Adi Vasile, noul prezentator Survivor, Faimoşi vs Războinici
Cine este Adi Vasile, noul prezentator Survivor, Faimoşi vs Războinici
Campionul României, lider Survivor. Adi Vasile este noul prezentator al celui mai dur test al supraviețuirii
Campionul României, lider Survivor. Adi Vasile este noul prezentator al celui mai dur test al supraviețuirii
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Gemenele din trupa Indiggo, celebre în România acum 20 de ani, au fost arestate în SUA. Acuzațiile grave și scandalul uriaș provocat
Gemenele din trupa Indiggo, celebre în România acum 20 de ani, au fost arestate în SUA. Acuzațiile grave și scandalul uriaș provocat
Zonele din România în care zăpada a ajuns la doi metri. Există risc de avalanșă
Zonele din România în care zăpada a ajuns la doi metri. Există risc de avalanșă
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă distrag ecranele din bord când sunteți la volan?
Observator » Ştiri economice » Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 2 decembrie 2025