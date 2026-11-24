Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, marţi, 24 noiembrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, în raport cu nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 54.906 euro sau 60.223 dolari, chiar dacă, în ultimele ore, a atins vârfuri de 58.546 euro sau 64.217 dolari.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 59.040 euro sau 64.875 dolari.