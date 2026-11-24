Papa Francisc a povestit în jurnalul său privat că l-a văzut pe diavol de trei ori și că, la ultima întâlnire, i-a auzit vocea. Mărturisirile apar într-o carte publicată marți de Vatican, la un an și jumătate după moartea sa.

Volumul "Jurnalul privat al Papei Francisc" cuprinde însemnări personale începute în 1992, când Jorge Mario Bergoglio era episcop auxiliar de Buenos Aires, scrie Associated Press. Ultima notă datează din 18 august 2024. Textele au fost selectate și comentate de cardinalul Víctor Manuel Fernández, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai fostului papă.

"L-am văzut și i-am auzit vocea". Întâlnirile cu diavolul descrise de Francisc

Cele mai tulburătoare pasaje sunt cele în care Francisc vorbește despre trei experiențe pe care le-a interpretat drept întâlniri cu diavolul. Primele două s-ar fi petrecut în Argentina, iar ultima după vizita sa controversată în Chile, din 2018. Într-o însemnare din 24 ianuarie 2021, fostul Suveran Pontif descrie o apariție pe care susține că a avut-o în timpul unei reuniuni, la câteva zile după întoarcerea la Roma.

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"L-am văzut și i-am auzit vocea, triumfătoare, ca și cum ar fi pus stăpânire pe tot. 'Acum am obținut tot ce mi-am dorit'", a notat Francisc, reproducând cuvintele pe care le-a atribuit diavolului. Papa mărturisea că nu putea uita ochii aparițiilor anterioare și nici vocea aspră, puternică, auzită în timpul celei de-a treia experiențe. Jurnalul nu stabilește natura acestor viziuni, dar consemnează felul în care papa Francisc le-a trăit și le-a interpretat spiritual.

"Am văzut intrarea în Iad". Scandalul care l-a zguduit pe Papă

O altă mărturisire privește scandalul abuzurilor sexuale comise de clerici în Chile. În ianuarie 2018, Francisc apărase public un episcop acuzat că protejase un preot abuzator, contestând relatările victimelor. Ulterior, o investigație comandată chiar de el a confirmat gravitatea acuzațiilor. În jurnal, papa recunoștea că fusese indus în eroare și că îi era greu să accepte amploarea scandalului. "Am văzut intrarea în iad. Seducția păgână în plină forță", mai scria el pe 7 iunie 2018. În lunile următoare, Francisc revenea asupra subiectului, vorbind despre rușinea și răul provocate Bisericii. "Din nou porțile iadului", scria el într-una dintre însemnări.

Doi ani de criză spirituală și teama de propria putere

Jurnalul dezvăluie că Francisc a traversat între ianuarie 2021 și decembrie 2022 o perioadă de frământări interioare intense. Potrivit cardinalului Fernández, criza era legată în principal de exercitarea puterii și de tentația papei de a crede că poate rezolva singur problemele tuturor. Francisc se temea că autoritatea funcției îl putea împinge spre convingerea că se află deasupra celorlalți, ajungând să se comporte ca și cum ar fi Dumnezeu.

Perioada a coincis cu probleme grave de sănătate și cu ancheta privind presupuse nereguli financiare de la Vatican. În iulie 2021, papa a fost operat, medicii îndepărtându-i aproximativ 33 de centimetri din colon. La sfârșitul anului 2022, potrivit lui Fernández, Francisc considera că depășise criza prin încrederea deplină în milostivirea divină.

Cele mai intime gânduri ale Papei au rămas nedescifrate

Deși jurnalul conține mărturisiri neobișnuit de personale, unele dintre secretele lui Francisc nu au fost publicate. Cardinalul Fernández a explicat că fostul papă își nota gândurile cele mai confidențiale într-un cod imposibil de descifrat, care nu a fost reprodus în carte. El a omis și anumite pasaje referitoare la alte persoane.

Printre însemnările făcute publice se află și o apreciere despre cardinalul Robert Prevost, devenit ulterior Papa Leon al XIV-lea. Francisc îl descria drept „un mare păstor, un misionar generos și un om ireproșabil”. Fernández susține că Francisc i-a arătat jurnalul și i-a încredințat publicarea lui după moarte. Actualul papă, Leon al XIV-lea, a fost informat despre documente și și-a exprimat interesul pentru proiect. Francisc a murit la 21 aprilie 2025, iar jurnalul său cuprinde însemnări din peste trei decenii de viață și practică religioasă.