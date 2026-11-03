Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 3 noiembrie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, marţi, 3 noiembrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 69.240 euro sau 77.484 dolari, chiar dacă, în ultimele ore, a atins vârfuri de 69.350 euro sau 77.608 dolari.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 72.114 euro sau 80.674 dolari.