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Video Miercuri se deschid circulaţiei încă 13 km din Centura Capitalei, autostrada A0 Nord. Cât a costat lucrarea

Autostrada A0 Nord, centura Capitalei Miercuri se deschid circulaţiei încă 13 km din Centura Capitalei, autostrada A0 Nord. Cât a costat lucrarea - Arhivă
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Editor V.N. | Timp citire: 2 minute
Publicat la 03.11.2026, 15:40 | Modificat la 03.11.2026, 15:43

Ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, a anunțat marți că încă 13 kilometri din Autostrada Bucureștiului (A0) vor fi dați în circulație miercuri, 4 noiembrie. Încă 13 kilometri din A0 Nord, între Afumați și Glina, vor fi dați în circulație miercuri, 4 noiembrie.

Anunțul a fost făcut de ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, într-o postare pe Facebook. În acest sens, odată cu Lotul 3 se deschide circulația și pe Lotul 4, care a fost deja recepționat. Acelaşi gen de anunţ l-a avut şi Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

Cât a costat lucrarea

"De mâine, șoferii vor putea circula pe încă 13 kilometri din A0 Nord, între Afumați și Glina. Odată cu Lotul 3 se deschide circulația și pe Lotul 4 (Pantelimon-Glina) care a fost deja recepționat. Astfel, cei 13 km vor garanta continuitatea pe secțiunea nordică a Autostrăzii de Centură București și vor permite legătura directă între A3 (București-Ploiești) și A2 (București-Constanța)", a spus ministrul Transporturilor.

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Circulația pe acest tronson din Autostrada Bucureștiului A0 Nord trebuia să fie posibilă începând din 26 octombrie, însă termenul a fost prelungit întrucât mai erau lucrări de executat pe lotul 3. Cei 13 kilometri dați în circulație vor prelua o parte importantă din traficul de tranzit din zona Capitalei, potrivit ministrului.

"Deschiderea circulației pe acest nou sector marchează un moment semnificativ în dezvoltarea rețelei rutiere din jurul Capitalei. A0 preia o parte importantă din traficul de tranzit din zona Capitalei, diminuează aglomerația pe arterele urbane și îmbunătățește conectivitatea dintre principalele autostrăzi din zonă", a explicat Ștefan Ovidiu Popa.

Construcția Lotului 3 din A0 a fost finanțat prin Programul Transport 2021–2027, iar valoarea contractului s-a ridicat la 397,99 milioane de lei fără TVA.

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V.N.
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