Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, miercuri, 18 noiembrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este la un nivel asemănător cu nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 58.478 euro sau 64.248 dolari, chiar dacă, în ultimele ore, a atins vârfuri de 59.363 euro sau 65.220 dolari.

Nivelul atins la momentul actual este, în continuare, cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 67.273 euro sau 74.006 dolari.