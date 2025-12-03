Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 3 decembrie 2025
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 3 decembrie 2025.
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, raportat la nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 93.238 dolari sau 80.063 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 93.934 dolari sau 80.661 euro.
Nivelul atins la momentul actual este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 90.479 dolari sau 77.483 euro.
