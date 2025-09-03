Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 3 septembrie 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 3 septembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere, faţă de valoarea atinsă în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 111.192 dolari sau 95.570 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 111.681 dolari sau 95.990 euro.

Nivelul atins la momentul actual este unul asemănător cu nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 111.348 dolari sau 95.804 euro.

