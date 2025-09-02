Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 2 septembrie 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 2 septembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, faţă de valoarea atinsă în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 110.548 dolari sau 94.994 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 110.631 dolari sau 95.065 euro.

Nivelul atins la momentul actual se apropie de nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 111.863 dolari sau 96.220 euro.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

