Prima bancă de la noi care permite amânarea ratelor pentru dezvoltatorii imobiliari după blocajul de la ANCPI

tbi Bank oferă amânarea cu până la două luni pentru plata ratelor pentru dezvoltatorii imobiliari afectați de blocajul de la Cartea Funciară, în urma atacului cibernetic.

Potrivit unui comunicat al băncii, blocajul a împiedicat finalizarea tranzacţiilor imobiliare şi încasarea sumelor aferente, generând presiuni temporare asupra fluxurilor de numerar ale dezvoltatorilor, în pofida situaţiei financiare solide a acestora.

Clienţii tbi bank pot amâna plata ratelor timp de 2 luni

Prin această măsură, valabilă doar în perioada în care sistemul de carte funciară nu funcţionează, clienţii eligibili ai tbi bank pot amâna cu până la două luni plata ratelor aferente creditelor existente destinate dezvoltărilor imobiliare.

Articolul continuă după reclamă

Dobânda acumulată în această perioadă va fi adăugată la principalul rămas de rambursat şi va fi achitată la scadenţa finală a creditului.

Condiţii pentru obţinerea amânării

"Blocajul actual a oprit temporar tranzacţiile şi a întârziat încasările dezvoltatorilor din motive care nu ţin în niciun fel de activitatea sau de soliditatea lor financiară. (...) Intervenim rapid, cu o soluţie concretă, care le oferă dezvoltatorilor imobiliari răgazul necesar pentru a-şi finaliza vânzările după revenirea la normal a sistemului de carte funciară", a declarat Alexandru Cosma, VP Banking For Partners, tbi bank, în comunicat.

Solicitările vor fi analizate individual, în funcţie de situaţia financiară şi istoricul de plată al fiecărui client. tbi bank operează în România, Bulgaria, Grecia şi Germania.