Atletico Madrid - FC Barcelona 4-0, în Cupa Spaniei. O repriză de coşmar i-a costat pe catalani 

Atletico Madrid este ca şi calificată în finala Cupei Spaniei, ediţia 2026-2027, după ce a câştigat, cu 4-0, meciul cu FC Barcelona jucat pe teren propriu, în prima manşă din semifinale.

Soarta meciului, şi poate chiar a calificării, s-a decis în prima repriză a confruntării de pe Metropolitano. Oamenii lui Diego Simeone au marcat gol după gol, iar catalanii nu au reuşit să riposteze deloc.

Eric Garcia, autogol, Griezmann, Lookman şi Alvarez au semnat golurile care au asigurat lui Atletico o victorie istorică încă din primele 45 de minute. Pe finalul partidei, ca să-şi "încununeze" evoluţia de coşmar, Eric Garcia, fundaşul Barcelonei, a încasat şi un cartonaş roşu, în minutul 85.

Returul se joacă pe Camp Nou, pe 3 martie. În ciuda diferenţei de scor, catalanii par că încă nu au depus armele şi mizează pe susţinerea fanilor în tentativa de a reuşi o remontada de povestit nepoţilor.

