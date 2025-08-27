Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 27 august 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 27 august 2025.

la 27.08.2025 , 11:42
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin se menţine la un nivel asemănător cu nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 110.583 dolari sau 94.440 euro, după ce, în ultimele ore, a atins vârfuri de 112.368 dolari sau 96.007 euro.

Nivelul actual al bitcoin este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 114.255 dolari sau 97.639 euro.

