Observator » Ştiri economice » Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 4 septembrie 2026

Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 4 septembrie 2026

Preţ bitcoin astăzi, 4 septembrie 2026 Preţ bitcoin astăzi, 4 septembrie 2026 - Profimedia
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 04.09.2026, 11:32 | Modificat la 04.09.2026, 11:35

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, vineri, 4 septembrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, în raport cu nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la 80.894 dolari sau 69.714 euro, deşi în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 82.103 dolari sau 70.756 euro.

Nivelul atins la momentul actual este inclusiv peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 77.787 dolari sau 67.036 euro.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
Like
pret bitcoin astazi pret bitcoin 4 septembrie pret bitcoin bitcoin
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.