Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 4 septembrie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, vineri, 4 septembrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, în raport cu nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la 80.894 dolari sau 69.714 euro, deşi în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 82.103 dolari sau 70.756 euro.

Nivelul atins la momentul actual este inclusiv peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 77.787 dolari sau 67.036 euro.