Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 6 noiembrie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, vineri, 6 noiembrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 67.223 euro sau 75.515 dolari, chiar dacă, în ultimele ore, a atins vârfuri de 70.701 euro sau 79.421 dolari.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 68.725 euro sau 77.277 dolari.