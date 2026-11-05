Mai e o zi până la marea sărbătoare a reducerilor, Black Friday. Unele magazine şi site uri au furat startul cu o săptămână. Pe o singură platformă care vinde îmbrăcăminte şi încălţăminte s-au vândut deja 150 de camioane de marfă. Dacă unii cumpără în rate, alţii au strâns bani ca să-şi înnoiască garderoba de iarnă, acum, când sunt reduceri.

Mai sunt câteva ore până la startul oficial de Black Friday, dar pe multe site uri comenzile curg deja. În marile depozite se lucrează de zor.

250.000 de colete cu haine și încălțăminte sunt pregătite să plece din acest depozit. Ca să vă faceți o idee cât sunt de multe, aceste pachete ar încăpea în aproximativ 150 de camioane. Și sunt doar comenzile plasate în câteva zile, campania de reduceri continuă până în weekend.

S-au vândut deja 600.000 de produse. Cele mai căutate sunt ghetele și cizmele, urmate de pantofi sport, pulovere, hanorace și jachete.

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"A fost un interes foarte, foarte mare. Comanda medie este de 530 de lei. Vârful de trafic l-am avut tot duminică seară, în jur de 9 și un sfert, au fost vreo 240.000 de useri activi în același moment și ne așteptăm să continue interesul în același ritm", a precizat Andrei Chirilă, reprezentant magazin online.

La geci și jachete, vânzările au crescut cu 25% față de anul trecut. Comercianții spun că si reducerile sunt mai mari decat in anii anteriori.

"Gecile, jachetele, cizmele sunt articolele cele mai căutate și datorită vremii și datorită ofertelor, într-adevăr, vedem un interes mai mare acolo. Pare că este un interes ceva mai crescut anul acesta datorită ofertelor", a mai spus Andrei Chirilă.

Reducerile sunt si în magazinele fizice care promit discounturi de până la 70%.

"De la 20 până la 70%. Cele de iarnă principal, ghete, cizme. Cizmele acestea au 70% reducere, mai avem și la 50% sau de tipul acesta. Lumea chiar a început să vină, am avut o perioadă în care nu prea, toată lumea aștepta să vină Black Friday-ul", a spus Valentina, manager magazin.

O pereche de ghete se poate cumpăra acum cu doar 300 de lei. Specialiştii cred că după un an în care au strâns cureaua, oamenii vor să profite în sfârşit de reduceri.

"Oamenii vor cumpăra de Black Friday. Produse de strictă necesitate, de uz curent, până la haine, îmbrăcăminte și încălțăminte pentru iarnă. Puterea de cumpărare a scăzut foarte mult și încearcă, de Black Friday, să își rezolve problemele de strictă necesitate", susţine Adrian Negrescu, analist economic.

Cel mai mare retailer online din România deschide ofertele de black friday mâine dimineaţă.