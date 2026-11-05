Preţul unui bitcoin astăzi, joi 5 noiembrie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, joi, 5 noiembrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 67.510 euro sau 75.811 dolari, chiar dacă, în ultimele ore, a atins vârfuri de 71.995 euro sau 80.848 dolari.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 69.222 euro sau 77.133 dolari.