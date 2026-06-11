O geantă realizată din piele obţinută din celule de Tyrannosaurus Rex va fi scoasă la licitaţie joi, la Hotel Drouot din Paris, de casa Giquello. Piesa, descrisă drept unică, este estimată la 300.000 - 500.000 de euro, potrivit AFP.

Prima geantă din piele obţinută din celule de dinozaur, scoasă la licitaţie. Cât valorează - Sursa: X/ @pubity

Prezentată în primăvară la Amsterdam, această geantă a fost creată din resturi de colagen găsite în femurul unui T-Rex în Montana, în Statele Unite, în urmă cu 25 de ani.

"În ultimii ani, am reuşit să dezvoltăm tehnici şi biotehnologii cu ajutorul cărora putem da instrucţiuni unei culturi celulare pentru a construi, între ghilimele, în laborator, piele adevărată de T-Rex", a explicat recent Iacopo Briano, expert în paleontologie, asociat al acestei licitaţii.

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Într-un comunicat recent, casa de licitaţii Drouot, la sediul căreia geanta va fi propusă spre vânzare la ora locală 18:00, vorbeşte despre "un obiect fără precedent în istoria luxului" şi despre "o performanţă ştiinţifică" ce permite crearea de piele "fără a se recurge deloc la creşterea animalelor".

Potrivit aceluiaşi comunicat, "pielea celulară deschide o nouă cale: cea a unei exclusivităţi care nu se mai bazează pe prelevare şi nici pe creşterea intensivă a animalelor".

Iacopo Briano consideră că acest material diferă de pielea vegană, fabricată pe bază de plastic. "În acest caz, se porneşte de la o cultură celulară, deci este 100% piele. Şi, în acelaşi timp, provine de la un animal care a dispărut în urmă cu 67 de milioane de ani", a adăugat el.

În absenţa unui precedent, Alexandre Giquello, a cărui casă de licitaţii organizează vânzarea, a explicat că a trebuit "să inventeze un preţ", care ar trebui să reflecte atât suma investiţiilor necesare pentru a crea geanta, cât şi raritatea acesteia.

"300.000 de euro înseamnă totuşi mulţi bani. În acelaşi timp, este vorba despre un lucru unic în lume. Aşadar, întrucât obiectele rare sunt scumpe, acesta este rezultatul", a explicat el.