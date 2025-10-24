Video Prima monedă colorată din istoria României va fi lansată luni. Cum arată şi cât valorează aceasta
Banca Națională lansează luni prima monedă colorată din istoria țării. Ea îl omagiază pe scriitorul şi filosoful Lucian Blaga. Moneda are valoare nominală de 1 leu, apare într-un tiraj limitat de 5.000 de bucăți şi costă 260 de lei.
"Lucian Blaga se află pe bancnota de circulație de 200 de lei (începând din 2006) și a figurat și pe cea de 5.000 de lei în anii ’90. De luni intră și în istoria numismatică pe prima monedă colorată emisă de BNR", a scris Adrian Popa, membru CA al BNR, pe profilul său de LinkedIn.
Aversul monedei prezintă frontonul Universității "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, inscripția "ROMANIA" în arc de cerc, valoarea nominală "1 LEU", stema României și anul de emisiune "2025".
Reversul monedei redă portretul, numele lui Lucian Blaga și anii între care acesta a trăit "1895" și "1961".
Cei interesați, vor putea achiziţiona moneda prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.
