Banca Națională lansează luni prima monedă colorată din istoria țării. Ea îl omagiază pe scriitorul şi filosoful Lucian Blaga. Moneda are valoare nominală de 1 leu, apare într-un tiraj limitat de 5.000 de bucăți şi costă 260 de lei.

"Lucian Blaga se află pe bancnota de circulație de 200 de lei (începând din 2006) și a figurat și pe cea de 5.000 de lei în anii ’90. De luni intră și în istoria numismatică pe prima monedă colorată emisă de BNR", a scris Adrian Popa, membru CA al BNR, pe profilul său de LinkedIn.

Aversul monedei prezintă frontonul Universității "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, inscripția "ROMANIA" în arc de cerc, valoarea nominală "1 LEU", stema României și anul de emisiune "2025".

Reversul monedei redă portretul, numele lui Lucian Blaga și anii între care acesta a trăit "1895" și "1961".

Articolul continuă după reclamă

Cei interesați, vor putea achiziţiona moneda prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi făcut modificări de structură în apartament? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰