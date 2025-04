Riscă şi speră să câştige. Românii care se simt norocoşi cumpără diverse colete fără să aibă idee ce conţin. Conceptul se numeşte mystery box. Un domn a testat prima dată pachetele după... zgomot. A hotărât să rămână în final cu o cutie mai mare, pentru care a şi plătit mai mult. A nimerit însă doar un set din lem pentru copii. Cum nu are copii mici, a hotărât să doneze pachetul unei asociaţii. Şi a mai încercat o dată. Tot nu a fost încântat: haine de căţei. Produsele îi vor fi de folos patrupedului familiei.

Şi alţii fac "unboxing" sau despachetare, într-un spaţiu special amenajat din magazin. Am cumpărat şi noi o cutie de produse în care am găsit o pelerină de ploaie, capete de periuţe de dinţi reutilizabile şi un fundal foto. După o scurtă căutare pe internet, preţul ar fi de aproximativ 150 de lei, iar noi am plătit 75.

Magazin de unde poţi cumpăra coletele

Primul astfel de magazin fizic e deschis de puţin timp în Capitală, iar coletele sunt cumpărate online în regim en-gros.

"Am aflat că se pot achiziţiona şi pot aduce o aventură, emoţii, şi să le dăm a doua viaţă coletelor pierdute. Sunt categorii mixte, de la electronice până la casă şi grădină, jucării, orice. Nici noi nu cunoaştem, cum le achiziţionăm, aşa vi le oferim", spune reprezentantul magazinului.

În România, trendul a început să fie popular mai întâi online. Influencerii au dat tonul.

"Utilizând acest comportament de a comanda online mystery box-uri, este posibil să susţinem un comportament online de tip compulsiv cu impact negativ asupra indivizilor, dar şi asupra familiei acestora", spune un medic psihiatru.

La începutul acestui an au fost descoperite inclusiv înşelăciuni cu astfel de cutii misterioase, care ajungeau în final să fie goale. Specialiştii recomandă să cumpărăm doar din magazine autorizate.

