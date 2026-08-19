Ghidul noului program național destinat prosumatorilor, prin care statul va finanța baterii pentru stocarea energiei, a fost pus în transparență. Astfel, persoanele care au deja panouri fotovoltaice vor putea beneficia de un sprijin financiar din partea statului pentru a îşi achiziţiona sistemele de stocare.

Statul vrea să dea până la 15.000 de lei prosumatorilor care vor să îşi instaleze baterii pentru stocarea energiei. Programul are un buget de 400 de milioane de lei, iar aproximativ 26.000 de prosumatori ar putea primi finanțare.

Statul oferă 1.250 de lei pentru fiecare kilowatt-oră de stocare

Concret, statul oferă 1.250 de lei pentru fiecare kilowatt-oră de stocare, dar acoperă maximum 75% din valoarea investiției. Restul de 25% trebuie plătit de beneficiar. Pot aplica cei care au deja panouri fotovoltaice de cel puțin 12 kilowați. Momentan, în România sunt 350.000 de prosumatori şi doar o treime dintre aceştia au baterii de stocare.

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Energia produsă ziua de panouri poate fi păstrată în baterie și folosită seara, când consumul este mai mare. Astfel, prosumatorii folosesc mai mult din energia pe care o produc și pun mai puțină presiune pe sistemul energetic național.