Imagini şocante, surprinse de camere de supraveghere în Capitală. Un tânăr de 21 de ani a fost târât de o maşină aproape 200 de metri, pe o şosea circulată de la marginea oraşului. După o dispută izbucnită de la o ceartă pe nişte mărunţiş, tânărul a rămas agăţat de maşină. Doi dintre cei patru indivizi din autoturism au fost reţinuţi pentru tâlhărie calificată şi sunt cercetaţi pentru tentativă de omor.

Aproape de ora 3 dimineaţa, pe Şoseaua Giurgiului din Capitală, o cameră de supraveghere înregistrează un moment şocant. Maşina porneşte în trombă, un tânăr rămâne agăţat de geamul autoturismului. Este târât pe asfalt cale de 200 de metri. Tânărul de 21 de ani le-a spus poliţiştilor că ar fi vrut să cumpere de la unul dintre indivizii din maşină un briceag cu 60 de lei.

Poliţiştii au descins la cinci adrese din Giurgiu şi Clejani

Vânzătorul, un adolescent de 16 ani, stătea pe bancheta din spate. Minorul a luat banii, dar nu a vrut să-i mai dea cumpărătorului cuţitul. În schimb, i-a prins mâna în geam şi i-a cerut şoferului să plece. Victima a rămas atârnată de autoturism. Surse Observator spun că victima ar fi, de fapt, consumator de droguri. Iar obiectul tranzacţiei ar fi fost cu totul altul. Anchetatorii verifică şi pista unei tranzacţii cu droguri ratate. Există indicii că familia unuia dintre ocupanţii maşinii ar avea legături cu traficul de droguri. Doi dintre cei patru sunt martori în dosar.

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Poliţiştii au descins la cinci adrese din Giurgiu şi Clejani. Şoferul de 21 de ani şi adolescentul de 16 ani, care a ţinut victima de mână, au fost reţinuţi. "A fost dispusă punerea în mișcare a acțiunii penale pentru săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată și tentativă la omor", a declarat Diana Dănescu, purtător de cuvânt al Poliţiei Capitalei. Amândoi urmează să ajungă în faţa judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.