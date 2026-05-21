Programul Rabla 2026: Bugetul a fost suplimentat cu 100 milioane lei

Programul Rabla va continua și în 2026, iar autoritățile anunță o suplimentare importantă a bugetului destinat românilor care vor să își înlocuiască mașinile vechi. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că Administrația Fondului pentru Mediu va primi încă 100 de milioane de lei pentru program, peste suma propusă inițial de Ministerul Mediului. Decizia vine în contextul în care Rabla rămâne unul dintre cele mai accesate programe de sprijin pentru populație și piața auto.

"Am majorat bugetul AFM pentru anul acesta, pentru ca mai mulţi români să îşi poată schimba maşinile vechi şi să susţinem în acelaşi timp economia. Am avizat bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru 2026, cu o alocare în plus de 100 de milioane de lei pentru programul Rabla faţă de bugetul iniţial. Bugetul AFM acomodează atât programele aflate deja în derulare, cât şi finanţări noi pentru investiţii publice şi proiecte cu impact direct: Rabla Clasic şi Rabla Plus, panouri fotovoltaice, eficienţă energetică în clădiri, staţii de încărcare, iluminat public eficient, reciclare, apă, canalizare şi gestionarea deşeurilor", a scris Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a precizat că pentru Rabla alocarea a fost majorată deoarece programul are efect direct pentru oameni, pentru piaţa auto şi pentru economie, în condiţiile în care susţine înlocuirea maşinilor vechi, stimulează achiziţiile şi menţine un flux de finanţare predictibil pentru un sector important.

"În acelaşi timp, bugetul include finanţări pentru proiecte preluate din PNRR şi investiţii în infrastructură locală, centre de colectare, insule ecologice digitalizate şi capacităţi de reciclare. Este o decizie de buget responsabilă în contextul actual: menţinem şi susţinem programele care funcţionează, finanţăm investiţii concrete şi direcţionăm resursele acolo unde pot produce efecte concrete în economie şi pentru populaţie", a adăugat ministrul interimar al Finanțelor.

