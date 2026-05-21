Trei oameni ucişi într-un atac la cea mai mare moschee din San Diego. Agresorii plănuiau un război rasial

Trei persoane au fost ucise într-un atac armat la cea mai mare moschee din San Diego, California. Cei doi atacatori, în vârstă de 17 şi 18 ani, ar fi fost radicalizaţi pe internet şi ar fi lăsat în urmă un manifest extremist de 75 de pagini, în care îşi exprimau ura faţă de musulmani, evrei, hispanici, afro-americani şi persoane din comunitatea LGBTQ. Potrivit presei americane, tinerii şi-ar fi dorit declanşarea unui război rasial în Statele Unite.

Anchetatorii atacului care a avut loc la Centrul Islamic din San Diego (California) şi-au concentrat investigaţia asupra căutărilor pe internet ale suspecţilor în vârstă de 17 şi 18 ani şi asupra unui înscris lăsat de aceştia, potrivit Agerpres.

Manifestul lăsat de atacatori, în centrul anchetei

Documentul ar începe cu o diatribă antisemită şi un apel la un război rasial violent, care să fie purtat cu alte minorităţi precum musulmanii, persoanele de culoare şi hispanice, femeile, homosexualii şi persoanele transgender, conform informaţiilor citate de CBS News, care a avut acces la document.

Manifestul de 75 de pagini, intitulat "Noua Cruciadă: Fiii lui Tarrant", face referire pe Brenton Tarrant, care a ucis 51 de oameni şi a rănit alţi 89 într-un atac din 2019 asupra unei moschei şi a unui centru islamic din Christchurch, în Noua Zeelandă, potrivit Los Angeles Times, care a obţinut la rândul său o copie a documentului.

Agentul special responsabil al biroului FBI din San Diego, Mark Remily, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, că manifestul cuprinde un spectru larg de rase şi religii.

"Aceşti indivizi nu au discriminat în ceea ce priveşte persoanele pe care le urau", a declarat el.

Suspecţii s-ar fi radicalizat pe internet

Totodată, Los Angeles Times a citat relatări online despre care se presupune că au legătură cu unul dintre atacatori, care îl arată îmbrăcat în haine de camuflaj şi o mască pe care este imprimat un craniu şi afişează embleme asociate cu nazismul.

Autorităţile i-au identificat pe atacatorii morţi ca fiind Cain Lee Clark şi Caleb Liam Vazquez, în vârstă de 17 şi, respectiv, 18 ani.

Anchetatorii cred că tinerii s-au cunoscut pe internet şi şi-au dat seama că amândoi locuiau în zona San Diego, o regiune de graniţă dintre California şi Mexic.

De asemenea, se pare că au fost radicalizaţi prin intermediul informaţiilor găsite online. Ambii au transmis atacul în direct, imitându-l pe autorul atacului de la Christchurch, potrivit CBS.

Un bilet de adio arăta că unul dintre tineri era pregătit să moară

Biletul de adio lăsat de Clark indica faptul că era dispus să moară pentru cauza sa, potrivit unei surse din poliţie care a vorbit cu postul de televiziune.

De asemenea, miercuri s-a aflat că, în timp ce fugeau din zona moscheii, după ce au fost respinşi de unul dintre paznici, tinerii au împuşcat un grădinar care lucra într-o zonă rezidenţială.

Mai multe înregistrări ale camerelor de securitate i-au arătat pe atacatori deschizând focul în direcţia în care se afla muncitorul în timp ce fugeau cu o maşină de culoare albă.

Atacatorii au fost găsiţi morţi după al doilea atac

Cadavrele tinerilor au fost găsite în apropierea locului celui de-al doilea atac, în care nimeni nu a fost rănit.

Cele trei victime de la moschee au fost identificate ca fiind Mansour Kaziha, Nader Awad şi agentul de securitate Amin Abdullah, care a tras asupra atacatorilor şi a reuşit să respingă atacul.

O campanie de strângere de fonduri desfăşurată miercuri după-amiază a reuşit să strângă peste 2,5 milioane de dolari pentru familiile celor trei victime.

