Obiceiurile de consum ale românilor s-au schimbat: ce zile sunt dedicate cumpărăturilor

Românii își organizează tot mai clar cumpărăturile în funcție de ziua săptămânii, iar comportamentul de consum devine din ce în ce mai predictibil. O analiză realizată de Global Payments arată că vinerea este ziua dedicată aprovizionării și marilor cumpărături, în timp ce sâmbăta aduce cel mai mare trafic în magazine și servicii. În schimb, în timpul săptămânii apar cele mai consistente achiziții premium, de la bijuterii și servicii medicale până la optică sau fizioterapie.

Datele arată că vinerea generează cel mai mare volum de cumpărături şi cele mai ridicate valori totale în majoritatea industriilor analizate, de la supermarketuri şi benzinării până la fashion, librării sau bijuterii.

Cel mai mare trafic în magazine

Sâmbăta aduce cel mai mare trafic în retail şi servicii, în timp ce marţea, miercurea şi joia sunt zilele în care apar cele mai mari bonuri medii în categoriile premium (bijuterii şi ceasuri) şi în serviciile specializate (servicii medicale sau optică şi accesorii).

"Analiza Global Payments arată că românii nu consumă întâmplător. Există un ritm clar al cumpărăturilor, iar comercianţii care înţeleg aceste tipare îşi pot planifica mai eficient stocurile, personalul, promoţiile şi serviciile", afirmă Ionela Mitran, Country Manager Global Payments, România, în prezentarea analizei.

Aceeaşi categorie comercială analizată poate indica mai multe tipare de consum diferite, în funcţie de ziua săptămânii: unele zile aduc mai multe tranzacţii şi trafic mai mare în magazine, în timp ce altele generează cumpărături mai valoroase şi bonuri medii mai ridicate.

În aproape toate industriile analizate, vinerea este ziua în care se cumpără cel mai mult. În supermarketuri, plăţile totale din zilele de vineri au depăşit 171 milioane de lei în perioada analizată, iar bonul mediu a ajuns la aproximativ 107 lei. În Vinerea Mare, comercianţii din această categorie au înregistrat cel mai mare număr de tranzacţii zilnice cu cardul, în valoare de peste 15 milioane de lei pe zi.

Şi în benzinării, vinerea a generat cel mai mare număr de tranzacţii din timpul săptămânii, valoarea acestora depăşind 35 milioane de lei. Bonul mediu de vineri ajunge la aproximativ 125 lei per tranzacţie. În categoria bijuterii şi ceasuri, vinerea aduce atât cele mai multe tranzacţii, cât şi cele mai mari valori totale ale plăţilor cu cardul, iar bonul mediu depăşeşte 560 de lei.

Ziua în care românii investesc și în cărți

Vineri este ziua în care românii investesc şi în "luxul intelectual", cheltuind în librării peste 800.000 de lei. Bonul mediu ajunge la aproximativ 90 de lei, ceea ce arată ca românii nu pleacă din librărie doar cu un semn de carte. Efectul de vineri se vede şi în magazinele de fashion şi încălţăminte, unde bonul mediu ajunge la 157 de lei. Vinerea a devenit, astfel, ziua oficială pentru aprovizionare, cumpărături planificate şi pregătiri de weekend.

Dacă vinerea este ziua aprovizionării şi a cumpărăturilor planificate, sâmbăta aduce cel mai mare trafic din săptămână, în special în zona de retail, servicii şi ocazii speciale.

În magazinele alimentare şi supermarketuri s-au realizat aproximativ 1,5 milioane de tranzacţii cu cardul în zilele de sâmbătă. Dar bonul mediu, de aproximativ 90 de lei, a rămas sub nivelul celui de vineri, în timp ce valoarea totală a cumpărăturilor a ajuns la aproximativ 133 de milioane de lei.

Sâmbăta este cea mai aglomerată zi pentru spălătoriile auto, unde traficul depăşeşte cu aproximativ 18% nivelul de vineri. Este ziua în care românii vizitează mai des şi florăriile, numărul tranzacţiilor fiind cu peste 40% mai mare decât într-o zi de vineri. Bonul mediu de sâmbătă din florării ajunge la 120 lei - cea mai mare valoare din săptămână - semn că weekendul vine la pachet cu mai multe cumpărături spontane.

Conform analizei, în fashion şi încălţăminte, sâmbăta vine cu mai puţine tranzacţii decât vinerea, dar cu achiziţii mai consistente: bonul mediu urcă la aproape 180 de lei, cel mai ridicat nivel al săptămânii, cu aproximativ 14% peste cel de vineri. Dacă vinerea se cumpără "ce trebuie", sâmbăta se cumpără şi "ce merită".

Analiza Global Payments arată că marţea, miercurea şi joia generează constant cele mai mari bonuri medii în industriile specializate şi în categoriile premium.

La începutul săptămânii, românii merg la dentist. Luni şi marţi sunt zilele cu cel mai mare număr de programări, iar marţi, bonul mediu depăşeşte 680 de lei. Miercuri îşi aleg ochelarii, fiind ziua în care se înregistrează cel mai mare număr de tranzacţii cu cardul în categoria de optică şi accesorii, cu o valoare totală de aproximativ 3,2 milioane de lei. Bonul mediu de miercuri ajunge la aproape 680 de lei şi în această categorie.

Cum s-au schimbat obiceiurile românilor

În magazinele de bijuterii şi ceasuri, marţea şi miercurea aduc unele dintre cele mai valoroase achiziţii din săptămână. Recordul categoriei a fost pe 23 decembrie, într-o zi de marţi, când românii au cheltuit aproape 800.000 de lei pe bijuterii - de cinci ori peste media unei zile obişnuite.

Joi şi vineri apar unele dintre cele mai mari bonuri medii din săptămână în categoria serviciilor medicale şi de fizioterapie, asociate tratamentelor complexe şi serviciilor premium. De exemplu, la fizioterapie, bonul mediu poate depăşi 800 de lei în zilele de vineri.

Şi atunci când vine vorba de animale de companie, cumpărăturile sunt mai degrabă planificate decât impulsive. În categoria pet-shops, numărul tranzacţiilor rămâne relativ constant de luni până joi, dar marţea se remarcă prin cel mai mare bon mediu - aproximativ 112 lei.

Analiza se bazează pe date anonimizate privind plăţile cu cardul efectuate în România în perioada ianuarie-aprilie, analizate pe baza codurilor MCC şi grupate în funcţie de zilele săptămânii. Au fost evidenţiate intervalele şi categoriile cu un volum semnificativ de tranzacţii, valorile cele mai ridicate ale acestora, precum şi zilele cu cea mai mare frecvenţă a plăţilor. Bonul mediu a fost determinat prin raportarea valorii totale a tranzacţiilor la numărul acestora.

