Programul Rabla ar putea fi anulat în 2026 din lipsă de bani. Nici Casa Verde nu va mai fi reluat

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că Programul Rabla ar putea să nu fie reluat în 2026, din cauza lipsei unui buget național alocat. Deși s-a analizat posibilitatea finanțării prin fonduri europene, aceasta nu va fi aplicată anul viitor. Nici Programul Casa Verde nu va mai fi reluat, urmând să fie disponibil doar un proiect finanțat din bani europeni, destinat exclusiv consumatorilor vulnerabili.

Programul Rabla pentru anul 2026 ar putea fi anulat din lipsă de bani. Declarația vine de la Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care a precizat pentru Observator că reluarea programului este în pericol, deoarece nu există buget național pentru acest scop.

A fost analizată varianta finanțării programului Rabla din fonduri europene, însă aceasta nu va fi aplicată în 2026. Ministrul a exclus și scenariul subvenționării în sistem de leasing social, după modelul Franței.

Potrivit ministrului, prioritatea absolută va fi acoperirea proiectelor PNRR rămase fără finanțare, care trebuie mutate pe bugetul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).

Nici programul Casa Verde nu se va mai derula anul viitor, tot din lipsă de fonduri. Va fi implementat doar un proiect finanțat din bani europeni, destinat exclusiv consumatorilor vulnerabili.

