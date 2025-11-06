Rabla s-a întors, însă românii nu mai sunt atât de interesați de program. Dacă în septembrie fondurile s-au epuizat în doar 13 minute, astăzi a fost nevoie de aproape patru ore pentru ca 80% din suma pusă la bătaie să dispară. Teoretic, înscrierile se pot face până pe 15 decembrie, în limita fondurilor disponibile.

Pentru că fondurile pentru maşinile electrice au rămas parțial nefolosite, autorităţile au mutat 55 de milioane de lei în bugetul pentru autovehiculele pe benzină şi hibride. Startul noii ediții Rabla s-a dat la ora 10:00. Kiraly Levente este unul dintre cei care s-au înscris. "Mai am o mașină pe care am cumpărat-o acum 15 ani tot prin programul Rabla și a îmbătrânit sărăcuța, i-a venit rândul la alta. E o sumă ok, nu e sumă bună, dar dacă poți să beneficiezi de ea, de ce nu?", a declarat Kiraly Levente, participant Rabla.

Peste 4.000 de români îşi vor lua o maşină la ediţia de luna aceasta

Interesul nu a fost la fel de mare ca la sesiunea din septembrie - peste trei sferturi din fonduri s-au epuizat în patru ore, comparativ cu doar cateva minute luna trecută. "S-a creat în piață o situație de incertitudine, foarte multe modificări, să nu uităm că au fost suspendate programe aflate în desfășurare în momentul în care oamenii depuneau dosare și atunci clienții fie au amânat achizițiile, fie s-au îndreptat către piața second-hand", a declarat Ciprian Cherciu, analist auto. Tichetele au valori diferite: 10.000 de lei pentru o mașină pe benzină, cu 2.000 lei în plus pentru un hibrid clasic și 15.000 pentru un plug-in hibrid. Anul acesta, voucherul pentru mașini electrice a scăzut la 18.500 lei.

Articolul continuă după reclamă

"A fost o decizie greșită pentru că a dus la scăderea numărului de mașini electrice vândute intenția subvențiilor e de a stimula industrii noi, cu potențial de dezvoltare pentru România, de unde pot veni joburi cu valoare adăugată mare și o tehnologie de viitor", a declarat Ciprian Cherciu, analist auto. Ministrul Mediului contrazice experţii şi susține că Programul Rabla ar trebui finanțat mai degrabă prin fonduri europene anul viitor. "Este evident că, atunci când există un voucher de 7.500 de euro versus un voucher de aproximativ 2.000 de euro, există un interes mai scăzut pentru un voucher de 2.000 de euro. Dar asta nu înseamnă automat că voucherul de 7.500 de euro era unul corect", a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Peste 4.000 de români îşi vor lua o maşină la ediţia de luna aceasta. În cei aproape 20 de ani de existență, peste 700.000 de oameni și-au cumpărat un automobil prin intermediul programului de stat, iar un milion de rable au fost scoase din circulație.​

Florentina Lazăr Like În Guvern se iau cele mai importante decizii pentru noi, românii. Se majorează sau scad pensiile și salariile, se măresc taxele și impozitele, se fac sau se mimează reforme. ➜

Întrebarea zilei Se apropie perioada cu multe cheltuieli. V-ați gândit să economisiți și să profitați de tichete Rabla? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰