Piaţa auto electrică e în cădere liberă în România. Înjumătăţirea tichetelor şi întârzierile din programul Rabla Plus au avut un efect puternic în vânzările maşinilor electrice şi hibrid. Autorităţile au luat în calcul aplicarea sistemul de leasing social care funcţionează deja cu succes în Franţa. Un fel de închiriere a maşinii, cu rate subvenţionate de stat. Însă ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus că "nu este cazul" ca această soluţie să fie implementată.

37% - cu atât au scăzut vânzările maşinilor electrice în 2024 faţă de 2023. Iar specialiştii estimează o scădere asemănătoare în 2025 faţă de 2024.

Programul Rabla pentru anul 2026 ar putea fi anulat din lipsă de bani. Declarația vine de la Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care a precizat pentru Observator că reluarea programului este în pericol, deoarece nu există buget național pentru acest scop.

Visul verde în domeniul auto pare îngropat la noi, odată cu programul Rabla Plus. Se caută alternative la ceea ce a însemnat cel mai de succes program guvernamental. Iar cea de care începe să se vorbească tot mai des funcţionează deja, cu succes, în Franţa. Leasingul Social Auto... electric.

Cum funcţioneată leasingul social auto în Franţa

Un produs financiar care e la fel de complicat ca numele său. În primul rând, este pentru cei cu venituri mici. Foarte mici, dacă vorbim de Franţa - 16.300 de euro pe an.

Maşina nu trebuie să fie mai scumpă de 47.000 de euro, suma subvenţionată e de maximum 7.000 de euro şi, inedit pentru români, există o clauză de kilometri parcurşi pe an. Minim o navetă de 15 km pe zi sau 8.000 pe an. E greu de înţeles cum s-ar implementa şi verifica aşa ceva la noi.

Cum ar fi arătat varianta românească a invenţiei franceze

Ministrul a exclus și scenariul subvenționării în sistem de leasing social, după modelul Franței. Totuşi, în varianta românească, în primul rând nu ar fi o achiziţie, ci o închiriere la o rată subvenţionată de Ministerul Fondurilor Europene. S-ar pune accent pe situaţia socială, astfel că programul va fi destinat celor cu venituri de maximum 1.000 de euro pe lună.

Nu ar exista nicio cerinţă apropo de kilometri parcurşi şi nici nu e clară valoarea maximă a maşinilor eligibile, dar, dată fiind natura programului, e greu de crezut că ar fi vorba de maşini peste 45.000 de euro. Suma subvenţionată ar fi, teoretic, de până la 10.000 de euro, iar la final de contract cumpărătorul ar avea posibilitatea să cumpere maşina.

Potrivit ministrului, prioritatea absolută va fi acoperirea proiectelor PNRR rămase fără finanțare, care trebuie mutate pe bugetul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).

