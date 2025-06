Programul Rabla din acest an e în pericol. Ministrul Mediului s-a speriat că a fost criticat de cei de la USR și amenințat că nu mai prinde loc în noul guvern și a decis imediat suspendarea etapei care începuse deja. Anularea ar avea un impact dezastruos asupra pieței, spun reprezentanții industriei auto.

Zeci de mii de români aşteaptă programul Rabla, pentru a-şi cumpăra un vehicul nou. Nu ştiu însă dacă vor mai primi tichetul în acest an. Cum Guvernul vrea să taie de peste tot pentru a reduce deficitul bugetar, ar putea suspenda şi fondurile pentru acest program.

"Ar trebui să continue, să scăpăm de fondul vechi de maşini".

"În Bucureşti, având în vedere aglomeraţia, poluarea mare, ar fi regretabil".

Deja Ministerul Mediului a decis să suspende evalaluarea cererilor de finanţare pentru instituţii publice şi UAT-uri, care au început să se înscrie din 4 iunie. Pe 19 iunie ar trebui să poată aplica şi persoanele fizice. E cea mai târzie dată de pornire din istoria de 20 de ani a programului. Numai că momentan înscrierea e în aer. Anularea programului ar fi un dezastru, cred cei din industria auto.

Programul Rabla din acest an e în pericol

"Ar duce la o scădere a pieţei considerabil. Noi estimăm la 40%, pentru vehicule noi. Acest lucru punând în pericol toate obiectivele de mediu, în ceea ce priveşte scoaterea de pe piaţă a rablelor, poluarea în marile oraşe", a declarat Adrian Sandu, Asociația Constructorilor de Automobile România.

"Industria auto este responsabilă pt 13% din PIB-ul României. Peste 200 de mii de români lucrează în industria asta şi pentru prima dată, anul acesta, programul rabla ar fi însemnat să sprijine inclusiv producţia de maşini în România", a declarat Ciprian Cherciu, jurnalist auto.

Efectele amânării deja se văd, spune Asociația industriei auto din România. În primele 5 luni ale acestui an, au scăzut cu 26% vânzările de maşini noi, față de perioada similară din 2024, în timp ce importul de vehicule second-hand a crescut cu peste 30%, vârsta medie a acestora fiind de peste 8 ani.

Voci critice la adresa programului

"Generează venituri la bugetul de stat. Pentru fiecare leu investit în programul rabla, statul încasează. Are un raport cam de 1 la 1,5 pentru încasarea de TVA. Iar per total, dacă luăm în considerare taxe, impozite, combustibil, statul are un beneficiu de 1 la 2. Încasează dublu", a explicat Ciprian Cherciu, jurnalist auto.

Există însă şi voci critice la adresa programului.

"Peste 80% din toate maşinile achiziţionate prin rabla sunt importate. Eu nu cred că e tocmai sănătos la cap în momentul în care eşti cu portărelul la uşă că nu ţi-ai plătit ratele la casă să-ţi iei maşină", a spus Gabriel Biriș, analist fiscal.

Decizia privind programul ar urma să fie luată în aceste zile. În acest an, valoarea ecotichetului ar trebui să fie 7.500 de euro pentru achiziţia de maşini electrice şi 3 mii de euro pentru vehiculele plug-in hibrid.

