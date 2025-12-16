Programul Rabla revine. Înscrierile pentru vouchere încep de astăzi iar peste 2.000 de oameni pot primi tichete pentru mașini cu motor clasic și o mie pentru vehicule electrice.

Astăzi, la ora 10 dimineața, încep înscrierile pentru ultima sesiune a programului Rabla Auto din acest an, iar înscrierile vor dura până pe data de 31 decembrie la miezul nopții sau chiar mai devreme în cazul epuizării fondurilor disponibile. Bugetul alocat pentru această sesiune este de aproape 40 de milioane de lei și este împărțit pe diferite tipuri de motorizări.

Când se încheie înscrierea

Pentru mașinile cu motor clasic există un buget alocat de aproximativ 23 de milioane de lei, iar pentru mașinile cu motor electric există un buget alocat de 15 milioane de lei. Banii provin din fondurile nealocate în cazul persoanelor care nu au finalizat înscrierile sau a dosarelor respinse.

Redistribuirea banilor înseamnă o nouă oportunitate pentru cei care nu au reușit să participe la edițiile precedente. În anul 2025, Rabla Auto a avut un succes extrem de mare și a ridicat un interes în rândul persoanelor și a avut un buget total de aproximativ 200 de milioane de lei. Spre exemplu, interesul crescut s-a văzut și din timpul în care sumele au fost epuizate.

Spre exemplu, în luna septembrie, în doar 13 minute, fondurile au fost epuizate. Oamenii vor putea primi de această dată 18.500 de lei dacă își doresc un vehicul cu motor electric, 12.000 de lei pentru unul hibrid sau chiar 10.000 de lei pentru o mașină cu motor clasic sau chiar o motocicletă.

Eduard Marin Like

