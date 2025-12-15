Tânăr de 18 ani, găsit fără viaţă pe podeaua din bucătărie. Venise de la un majorat şi mâncase un sandviş
Se face anchetă de moarte suspectă la Timişoara după ce un elev de 18 ani a fost găsit fără suflare, în casă familiei. Mama sa a fost ultima care l-a văzut în viaţă, când băiatul s-a întors de la o petrecere de majorat. Se pare că femeia i-a făcut un sandviș tânărului, apoi a plecat de acasă.
Potrivit informaţiilor confirmate de poliţişti, băiatul de 18 ani s-a întors acasă în dimineața zilei de 13 decembrie la ora 4, după ce participase la o petrecere de majorat. Mama lui a fost ultima persoană care l-a văzut în viață.
Tânărul a spus că îi este foame, astfel că femeia i-a făcut imediat un sandviș, iar în scurt timp, însoțită de mătușa lui, au plecat din locuință. Au revenit câteva ore mai târziu, în jurul orei 16, și l-au găsit fără viață, întins pe jos în bucătărie.
Au alertat imediat autoritățile, au sunat la 112, însă din păcate pentru tânărul de 18 ani nu s-a mai putut face nimic. Interesant este, și asta a atras inclusiv atenția anchetatorilor, faptul că sandvișul era mușcat o singură dată. Semn că totul s-a întâmplat extrem de brusc.
Trupul tânărului a fost transportat imediat la Institutul de Medicină Legală din Timișoara pentru efectuarea necropției. A fost deschis de către polițişti și un dosar penal pentru ucidere din culpă, momentan. Tânărul era elev în clasa 12-a la liceul Nikolaus Lenau din Timişoara, iar vestea morții sale i-a șocat pe profesori, pe colegi și pe prieteni.
În acest caz, lumină vor face rezultatele necropsiei care vor stabili cu exactitate cauza morții, dacă a fost vorba de o problemă medicală, de o intoxicație sau de o cu totul altă problemă.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰