Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Tânăr de 18 ani, găsit fără viaţă pe podeaua din bucătărie. Venise de la un majorat şi mâncase un sandviş

Se face anchetă de moarte suspectă la Timişoara după ce un elev de 18 ani a fost găsit fără suflare, în casă familiei. Mama sa a fost ultima care l-a văzut în viaţă, când băiatul s-a întors de la o petrecere de majorat. Se pare că femeia i-a făcut un sandviș tânărului, apoi a plecat de acasă. 

de Iulia Pop

la 15.12.2025 , 13:55

Potrivit informaţiilor confirmate de poliţişti, băiatul de 18 ani s-a întors acasă în dimineața zilei de 13 decembrie la ora 4, după ce participase la o petrecere de majorat. Mama lui a fost ultima persoană care l-a văzut în viață.

Tânărul a spus că îi este foame, astfel că femeia i-a făcut imediat un sandviș, iar în scurt timp, însoțită de mătușa lui, au plecat din locuință. Au revenit câteva ore mai târziu, în jurul orei 16, și l-au găsit fără viață, întins pe jos în bucătărie.

Au alertat imediat autoritățile, au sunat la 112, însă din păcate pentru tânărul de 18 ani nu s-a mai putut face nimic. Interesant este, și asta a atras inclusiv atenția anchetatorilor, faptul că sandvișul era mușcat o singură dată. Semn că totul s-a întâmplat extrem de brusc.

Articolul continuă după reclamă

Trupul tânărului a fost transportat imediat la Institutul de Medicină Legală din Timișoara pentru efectuarea necropției. A fost deschis de către polițişti și un dosar penal pentru ucidere din culpă, momentan. Tânărul era elev în clasa 12-a la liceul Nikolaus Lenau din Timişoara, iar vestea morții sale i-a șocat pe profesori, pe colegi și pe prieteni.

În acest caz, lumină vor face rezultatele necropsiei care vor stabili cu exactitate cauza morții, dacă a fost vorba de o problemă medicală, de o intoxicație sau de o cu totul altă problemă.

Iulia Pop
Iulia Pop Like

Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

timisoara deces tanar majorat politie
Înapoi la Homepage
Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor
Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor
Irinel Columbeanu a trecut la altă religie. Fostul om de afaceri s-a botezat înainte de sărbători
Irinel Columbeanu a trecut la altă religie. Fostul om de afaceri s-a botezat înainte de sărbători
Anunț de ultimă oră despre situațiile lui Musi și Karamoko înainte de UTA – Dinamo. Exclusiv
Anunț de ultimă oră despre situațiile lui Musi și Karamoko înainte de UTA – Dinamo. Exclusiv
Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
Un chirurg dezvăluie alimentele pe care trebuie să le eviți. Majoritatea oamenilor le consumă des
Un chirurg dezvăluie alimentele pe care trebuie să le eviți. Majoritatea oamenilor le consumă des
Comentarii


Întrebarea zilei
Ce alegeţi pentru masa de Crăciun?
Observator » Evenimente » Tânăr de 18 ani, găsit fără viaţă pe podeaua din bucătărie. Venise de la un majorat şi mâncase un sandviş