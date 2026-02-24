Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Robert Carradine, starul din "Revenge of the Nerds", a murit la 71 de ani. S-a luptat ani cu bipolaritatea

Robert Carradine, starul din „Revenge of the Nerds” și din serialul Disney „Lizzie McGuire”, a încetat din viață la vârsta de 71 de ani. Timp de aproape 20 de ani s-a luptat cu tulburarea bipolară. Anunțul a fost făcut de familia artistului. 

de Redactia Observator

la 24.02.2026 , 15:04
Robert Carradine, starul din "Revenge of the Nerds", a murit la 71 de ani. S-a luptat ani cu bipolaritatea Robert Carradine - Hepta

„Cu mare tristețe, anunțăm pierderea iubitului nostru tată, bunic, unchi și frate, Robert Carradine”, au declarat cei apropiați.

Familia a menționat lupta actorului cu boala bipolară, pe care a dus-o timp de două decenii. „Într-o lume plină de întuneric, Bobby a rămas mereu o sursă de lumină pentru cei din jur”, au spus ei, subliniind speranța că povestea lui va ajuta la combaterea stigmatizării bolilor mintale.

Cine a fost Robert Carradine

Articolul continuă după reclamă

Născut pe 24 martie 1954, Robert Carradine provenea din renumita familie Carradine, fiind fiul actorului John Carradine și fratele lui David și Keith Carradine.

A debutat în film în „The Cowboys” (1972), alături de John Wayne. În 1984 a devenit celebru datorită personajului Lewis Skolnick din „Revenge of the Nerds”, o comedie emblematică a anilor ’80.

La începutul anilor 2000, Carradine a cucerit o nouă generație de fani prin rolul lui Sam McGuire, tatăl personajului principal din „Lizzie McGuire”.

Hilary Duff, protagonistă serialului, a postat pe rețelele sociale: „Sunt devastată să aflu că Bobby s-a stins. Inima mea este cu familia și toți cei care l-au iubit.”

Fiica sa, Ever Carradine, i-a adus un omagiu sincer: „Când cineva mă întreabă cum am rămas așa de echilibrată, răspund că e datorită tatălui meu. Știam întotdeauna că mă iubește necondiționat.”

Cariera lui Robert Carradine s-a întins pe mai bine de cinci decenii, cuprinzând filme de studio, producții independente și televiziune.

Pentru fani și colegi, el rămâne un actor carismatic și un suflet luminos, așa cum l-a descris familia.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

actor hollywood
Înapoi la Homepage
Alegerea făcută de Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac jr.
Alegerea făcută de Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac jr.
Legenda lui Dragobete. De ce se sărbătorește pe 24 februarie
Legenda lui Dragobete. De ce se sărbătorește pe 24 februarie
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm”
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm”
Medvedev a amenințat Europa cu o invazie, „ca în 1945”. MAE i-a dat replica, personal: „Dima, ca în 1989, rușii primesc bilete dus”
Medvedev a amenințat Europa cu o invazie, „ca în 1945”. MAE i-a dat replica, personal: „Dima, ca în 1989, rușii primesc bilete dus”
Eliza Natanticu a plâns neîncetat, în platoul Știrilor Antena Stars! Soția lui Cosmin Natanticu a suferit un AVC
Eliza Natanticu a plâns neîncetat, în platoul Știrilor Antena Stars! Soția lui Cosmin Natanticu a suferit un AVC
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord ca salariile să fie publice?
Observator » Ştiri externe » Robert Carradine, starul din "Revenge of the Nerds", a murit la 71 de ani. S-a luptat ani cu bipolaritatea