Robert Carradine, starul din "Revenge of the Nerds", a murit la 71 de ani. S-a luptat ani cu bipolaritatea
Robert Carradine, starul din „Revenge of the Nerds” și din serialul Disney „Lizzie McGuire”, a încetat din viață la vârsta de 71 de ani. Timp de aproape 20 de ani s-a luptat cu tulburarea bipolară. Anunțul a fost făcut de familia artistului.
„Cu mare tristețe, anunțăm pierderea iubitului nostru tată, bunic, unchi și frate, Robert Carradine”, au declarat cei apropiați.
Familia a menționat lupta actorului cu boala bipolară, pe care a dus-o timp de două decenii. „Într-o lume plină de întuneric, Bobby a rămas mereu o sursă de lumină pentru cei din jur”, au spus ei, subliniind speranța că povestea lui va ajuta la combaterea stigmatizării bolilor mintale.
Cine a fost Robert Carradine
Născut pe 24 martie 1954, Robert Carradine provenea din renumita familie Carradine, fiind fiul actorului John Carradine și fratele lui David și Keith Carradine.
A debutat în film în „The Cowboys” (1972), alături de John Wayne. În 1984 a devenit celebru datorită personajului Lewis Skolnick din „Revenge of the Nerds”, o comedie emblematică a anilor ’80.
La începutul anilor 2000, Carradine a cucerit o nouă generație de fani prin rolul lui Sam McGuire, tatăl personajului principal din „Lizzie McGuire”.
Hilary Duff, protagonistă serialului, a postat pe rețelele sociale: „Sunt devastată să aflu că Bobby s-a stins. Inima mea este cu familia și toți cei care l-au iubit.”
Fiica sa, Ever Carradine, i-a adus un omagiu sincer: „Când cineva mă întreabă cum am rămas așa de echilibrată, răspund că e datorită tatălui meu. Știam întotdeauna că mă iubește necondiționat.”
Cariera lui Robert Carradine s-a întins pe mai bine de cinci decenii, cuprinzând filme de studio, producții independente și televiziune.
Pentru fani și colegi, el rămâne un actor carismatic și un suflet luminos, așa cum l-a descris familia.Înapoi la Homepage
