Anatomia războiului în 2026: "kill zone", iadul modern al dronelor, roboți și cupole anti-dronă Profimedia

Au apărut și noi tactici de asalt. Soldații ruși "se târăsc zile întregi sub pelerine anti-termice". În fiecare noapte avansează zeci sau sute de metri, adesea în perechi, până se adună în număr suficient pentru a controla zona respectivă. Rușii au folosit pentru deplasare motociclete, ATV-uri, buggy-uri și trotinete motorizate, inclusiv cai. Răspunsul Ucrainei a fost să împingă cât mai mulți soldați în fortificațiile din kill-zone.

Ucraina a construit un sistem complex de fortificații defensive pentru a limita înaintarea trupelor ruse. Șanțuri antitanc, sârma ghimpată și câmpurile de mine blochează majoritatea direcțiilor de acces, astfel încât atacatorii sunt forțați să folosească doar câteva drumuri rămase practicabile, care se află sub control de foc ucrainean.

Fortificațiile și dronele au crescut costurile pentru ruși. Dronele sunt responsabile pentru 80% dintre decesele rușilor pe câmpul de luptă. Kievul susține că Moscova a suferit 35.000 de pierderi doar în decembrie. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că acum există un "preț clar" pentru fiecare kilometru cucerit pe frontul din Donețk: 156 de soldați ruși.

Presiunea supravegherii din aer cu drone a prelungit și rotațiile de pe front. Infanteriștii, precum și operatorii de drone, antitanc și de mortiere rămân în poziții perioade mai mari de timp, deoarece mutarea lor este extrem de periculoasă. Pe social media au circulat nenumărate povești despre soldați care au stat luni întregi în tranșee pentru că nu se puteau mișca.

Unul dintre cele mai cunoscute exemple este cel al sergentului Serhii Tîșcenko, medic de luptă, care a rămas pe front fără rotație 471 de zile consecutive, ajutându-și unitatea să respingă asalturile inamice la vest de orașul Bahmut. Infanteriștii ucraineni Oleksandr Alikseenko și Oleksandr Tișaiev au ținut și ei linia lângă Orihiv timp de 165 de zile fără rotație. Au fost făcute aproximativ 30 de încercări de a-i înlocui iar salvarea a venit în cele din urmă odată cu o perioadă de ceață densă.

Militarii blocați pe front îndură schimbarea anotimpurilor și condiții meteo extreme, ger iarna și caniculă vara, și stau luni întregi fără să se spele. Pe lângă atacurile cu drone, schimburile de focuri și exploziile, trebuie să facă față șoarecilor și țânțarilor. Supraviețuiesc cu hrană și apă parașutate de drone, singura modalitate prin care pot fi ajutați. Încărcăturile voluminoase sunt transportate de vehicule terestre fără pilot (UGV), care duc muniție și alte provizii.

Acești roboți de transport au evoluat rapid, dar sunt la rândul lor vânați de dronele inamice. Chiar și deplasările lor sunt programate în perioade cu vreme nefavorabilă, pentru a limita expunerea. În unele cazuri, este singurul mijloc viabil de evacuare. Dacă un soldat rănit nu se poate deplasa singur, un robot terestru poate fi trimis înainte pentru a-l extrage, o sarcină realizată odinioară de brancardieri sau ambulanțe blindate.

Inclusiv artileria autopropulsată, odinioară mobilă prin definiție, operează acum în mare parte din poziții fixe, camuflate și parțial îngropate. Toate unitățile de artilerie și echipajele de tanc includ grupuri mobile dedicate focului anti-dronă. Lupta cu dronele de mici dimensiuni a devenit o funcție esențială pentru aproape orice formațiune.