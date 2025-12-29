Program Kaufland de Anul Nou 2026. Când sunt deschise supermarketurile între 30 decembrie și 3 ianuarie
Magazinele Kaufland din întreaga țară funcționează după un program special de Anul Nou. Pe 1 ianuarie toate magazinele Kaufland vor fi închise.
Iată programul Kaufland de Anul Nou 2026
- 30 decembrie 2024, majoritatea magazinelor Kaufland vor fi deschise de la ora 7.00, cu ore de închidere cuprinse între 22.00 și 23.00, în funcție de locație. Excepție face Kaufland Sibiu Mall, care va deschide la ora 9.00, iar magazinele din Cluj și Oradea vor avea un program prelungit, între 6.30 și 23.30.
- 31 decembrie fiind deschise toate magazinele între 7.00 și 18.00. Magazinele Domnești West Park și Sibiu Mall vor avea un program diferit.
- 1 ianuarie Kaufland va fi închis,
- joi, 2 ianuarie 2026, majoritatea magazinelor vor avea program scurt – ora deschiderii va fi 9.00, iar ora închiderii va varia, în funcție de magazin, în intervalul 16.00 și 18.00, cu excepția Kaufland Sibiu Mall.
- Din 3 ianuarie 2026, magazinele Kaufland vor funcţiona după programul obişnuit.
