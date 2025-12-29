Program Kaufland de Anul Nou 2026. Când sunt deschise supermarketurile între 30 decembrie și 3 ianuarie

Pista de biciclete din Galați, distrusă de camioane înainte de inaugurare: "Este inadmisibil"

Program Auchan de Anul Nou 2026. Când vor fi deschise supermarketurile între 30 decembrie și 3 ianuarie

PSD: Guvernul trebuie să solicite CCR ca şedinţa pentru pensiile magistraţilor să fie organizată cât de repede

Programul băncilor de Anul Nou 2026. Când vor fi deschise băncile în perioada Revelionului

Deficitul bugetar al României a scăzut la 6,40% din PIB în primele 11 luni ale anului 2025

PSD vrea să reglementeze citricele din magazine. Cum ar urma să se vândă fructele

1

Trenul care traversează 3 țări și 8 fusuri orare, cea mai lungă rută feroviară din lume

2

Două elicoptere s-au prăbuşit în New Jersey după ce au intrat în coliziune. Unul dintre piloţi a murit

3

Prima reacție a celor patru judecători CCR: De ce au lipsit de la ședința privind pensiile magistraților

4

Prăbușire pe piața imobiliară: vânzările au scăzut până la 80%, chiriile au crescut constant

5

El este poliţistul anchetat pentru tentativă de viol: comisar şef, "apt psihologic", cu rude în Poliţie

6

Şi-a sedat mama şi apoi a asfixiat-o, ajutată de cea mai bună prietenă. Filmul crimei cumplite din Sibiu