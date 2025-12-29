Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Program Kaufland de Anul Nou 2026. Când sunt deschise supermarketurile între 30 decembrie și 3 ianuarie

Magazinele Kaufland din întreaga țară funcționează după un program special de Anul Nou. Pe 1 ianuarie toate magazinele Kaufland vor fi închise.

de Redactia Observator

la 29.12.2025 , 15:57
Program Kaufland de Anul Nou 2026. Când sunt deschise supermarketurile între 30 decembrie și 3 ianuarie Magazin Kaufland - Profimedia

Iată programul Kaufland de Anul Nou 2026

  • 30 decembrie 2024, majoritatea magazinelor Kaufland vor fi deschise de la ora 7.00, cu ore de închidere cuprinse între 22.00 și 23.00, în funcție de locație. Excepție face Kaufland Sibiu Mall, care va deschide la ora 9.00, iar magazinele din Cluj și Oradea vor avea un program prelungit, între 6.30 și 23.30.
  • 31 decembrie fiind deschise toate magazinele între 7.00 și 18.00. Magazinele Domnești West Park și Sibiu Mall vor avea un program diferit.
  • 1 ianuarie Kaufland va fi închis,
  • joi, 2 ianuarie 2026, majoritatea magazinelor vor avea program scurt – ora deschiderii va fi 9.00, iar ora închiderii va varia, în funcție de magazin, în intervalul 16.00 și 18.00, cu excepția Kaufland Sibiu Mall.
  • Din 3 ianuarie 2026, magazinele Kaufland vor funcţiona după programul obişnuit.
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

kaufland anul nou program
Înapoi la Homepage
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie
Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit?
Observator » Ştiri sociale » Program Kaufland de Anul Nou 2026. Când sunt deschise supermarketurile între 30 decembrie și 3 ianuarie