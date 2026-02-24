Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Floyd Mayweather şi Manny Pacquiao se înfruntă din nou, într-unul dintre cele mai aşteptate meciuri de box

Floyd Mayweather şi Manny Pacquiao, două dintre numele de legendă ale boxului mondial, revin în ring pentru unul dintre cele mai aşteptate meciuri ale anului.

de Redactia Observator

la 24.02.2026 , 15:06
Floyd Mayweather şi Manny Pacquiao se înfruntă din nou, după 11 ani, într-un meci de box Floyd Mayweather şi Manny Pacquiao se înfruntă din nou, după 11 ani, într-un meci de box - Facebook/Netflix

Cei doi se vor înfrunta pe 19 septembrie, la 11 ani distanţă de la primul meci dintre cei doi. Confruntarea va avea loc la Sphere, în Las Vegas, dar deocamdată nu se cunosc detalii despre câte runde va avea duelul.

Floyd Mayweather şi Manny Pacquiao s-au mai înfruntat în 2015, tot în Las Vegas, iar atunci americanul s-a impus la decizie.

Ajuns la 49 de ani, Mayweather revine în ring după o pauză de nouă ani. În august 2017, americanul l-a învins, prin knock-out în repriza a 10-a, pe renumitul luptător irlandez de MMA, arte marţiale mixte, Conor McGregor. Mayweather are 50 de victorii din 50 de meciuri disputate la profesionişti, 27 dintre victorii fiind obţinute înainte de limită.

Articolul continuă după reclamă

Manny Pacquiao are 47 de ani. Filipinezul a revenit în activitate în iulie anul trecut, după o pauză de patru ani, când a făcut egal cu Mario Barrios. Pacquiao are 62 de victorii, 39 obţinute înainte de limită, trei egaluri şi opt înfrângeri.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

mayweather pacquiao meci mayweather pacquiao
Înapoi la Homepage
Alegerea făcută de Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac jr.
Alegerea făcută de Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac jr.
Legenda lui Dragobete. De ce se sărbătorește pe 24 februarie
Legenda lui Dragobete. De ce se sărbătorește pe 24 februarie
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm”
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm”
Medvedev a amenințat Europa cu o invazie, „ca în 1945”. MAE i-a dat replica, personal: „Dima, ca în 1989, rușii primesc bilete dus”
Medvedev a amenințat Europa cu o invazie, „ca în 1945”. MAE i-a dat replica, personal: „Dima, ca în 1989, rușii primesc bilete dus”
Eliza Natanticu a plâns neîncetat, în platoul Știrilor Antena Stars! Soția lui Cosmin Natanticu a suferit un AVC
Eliza Natanticu a plâns neîncetat, în platoul Știrilor Antena Stars! Soția lui Cosmin Natanticu a suferit un AVC
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord ca salariile să fie publice?
Observator » Sport » Floyd Mayweather şi Manny Pacquiao se înfruntă din nou, într-unul dintre cele mai aşteptate meciuri de box