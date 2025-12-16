Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Primăria Capitalei are o datorie uriașă. Ciucu ar putea băga STB în insolvență

Cel mai bogat oraş din România este dator vândut. Primăria Capitalei nu are bani de investiţii din cauza datoriilor uriaşe, a declarat Ciprian Ciucu, în exclusivitate la Observator. Mai mult, primarul ales al Bucureştiului averizează că Societatea de Transport este la un pas de insolvenţă, chiar când bucureştenii încep să meargă tot mai mult cu mijloacele de transport în comun.

de Andreea Milea

la 16.12.2025 , 19:38

Ciprian Ciucu este speriat de situaţia financiară de la Primăria Capitalei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La finalul anului 2019, fostul primar Gabriela Firea a lăsat o datorie de 6,3 miliarde lei. Dupa ce Nicuşor Dan a preluat conducerea, în primii 4 ani de mandat, datoria a scăzut o singură dată în 2021, când a ajuns sub 6 miliarde de lei. În următorii ani, însă, a crescut continuu, iar în 2023 a ajuns la peste 7 miliarde de lei.

Articolul continuă după reclamă

Veniturile anuale ale municipalităţii depăşesc 11 miliarde de lei, dar pentru investiţii nu rămâne nimic.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Noul primar a pus ochii pe Societatea de Transport Bucureşti, care a primit anul acesta subvenţii de un miliard şi jumătate de lei din banii bucureştenilor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Reorganizarea ar putea însemna scumpirea biletelor şi reduceri de personal.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Angajaţii STB se tem că societatea va ajunge pe butuci, chiar dacă numărul de călători este în creştere.

O altă gaură neagră pentru bugetul Capitalei este sistemul centralizat de încălzire.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Termoenergetica are datorii de peste 1,7 miliarde de lei.

Andreea Milea
Andreea Milea Like

Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live.

primaria bucuresti ciprian ciucu buget primaria capitalei stb insolventa
Înapoi la Homepage
Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro
Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro
Fiica Gabrielei Lucuțar, operată de urgență după ce a încercat o provocare de pe TikTok. Ce a povestit Regina Întunericului
Fiica Gabrielei Lucuțar, operată de urgență după ce a încercat o provocare de pe TikTok. Ce a povestit Regina Întunericului
Kennedy Boateng, anunţ despre prelungirea contractului cu Dinamo: “Cei din club îmi ştiu valoarea! Iubesc să joc aici”
Kennedy Boateng, anunţ despre prelungirea contractului cu Dinamo: “Cei din club îmi ştiu valoarea! Iubesc să joc aici”
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc
O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc
Comentarii


Întrebarea zilei
Excluşi din Medicină pentru concedii medicale ilegale. Vi se pare o măsură prea drastică?
Observator » Ştiri politice » Primăria Capitalei are o datorie uriașă. Ciucu ar putea băga STB în insolvență