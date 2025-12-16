Cel mai bogat oraş din România este dator vândut. Primăria Capitalei nu are bani de investiţii din cauza datoriilor uriaşe, a declarat Ciprian Ciucu, în exclusivitate la Observator . Mai mult, primarul ales al Bucureştiului averizează că Societatea de Transport este la un pas de insolvenţă, chiar când bucureştenii încep să meargă tot mai mult cu mijloacele de transport în comun.

Ciprian Ciucu este speriat de situaţia financiară de la Primăria Capitalei.

La finalul anului 2019, fostul primar Gabriela Firea a lăsat o datorie de 6,3 miliarde lei. Dupa ce Nicuşor Dan a preluat conducerea, în primii 4 ani de mandat, datoria a scăzut o singură dată în 2021, când a ajuns sub 6 miliarde de lei. În următorii ani, însă, a crescut continuu, iar în 2023 a ajuns la peste 7 miliarde de lei.

Veniturile anuale ale municipalităţii depăşesc 11 miliarde de lei, dar pentru investiţii nu rămâne nimic.

Noul primar a pus ochii pe Societatea de Transport Bucureşti, care a primit anul acesta subvenţii de un miliard şi jumătate de lei din banii bucureştenilor.

Reorganizarea ar putea însemna scumpirea biletelor şi reduceri de personal.

Angajaţii STB se tem că societatea va ajunge pe butuci, chiar dacă numărul de călători este în creştere.

O altă gaură neagră pentru bugetul Capitalei este sistemul centralizat de încălzire.

Termoenergetica are datorii de peste 1,7 miliarde de lei.

