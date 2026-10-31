Un conflict la locul de muncă s-a terminat la spital pentru o angajată a unei primării din Hunedoara. Secretara instituţiei îl acuză pe edil că a lovit-o cu picioarele, iar martori au fost toţi angajaţii. Primarul se apără şi spune că a vrut doar să îşi sperie colega. Deşi femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale, edilul spune că lovitura ar fi fost doar o mângâiere.

"Atunci când am ridicat piciorul, poate, poate să fi ajuns pe faţă, dar este vorba de o aşa. Stătea pe acel scaun şi a început "Auu, mi-e rău"", spune Ovidiu Ciolea, primar comuna Pui.

Secretara instituţiei a ajuns la spital, după ce edilul ar fi lovit-o cu picioarele

Este explicaţia lui Ovidiu Ciolea, primarul comunei Pui din Hunedoara. Scandalul despre care se vorbeşte pe toate uliţele a avut loc între edil şi secretara generală chiar în instituţie. Femeia de 62 de ani le-a spus anchetatorilor că o discuţie despre program a degenerat rapid şi că edilul ar fi lovit-o cu piciorul. A sunat la 112, ambulanţa a luat-o direct din primărie.

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"Prezenta o stare de agitaţie psihomotorie, era speriată, acuza dureri de cap şi o stare de ameţeală. Pacienta se ştia cu probleme de sănătate anterior, colegii au preluat-o şi au dus-o la CTU Haţeg, unde a fost investigată şi, din câte am înţeles, nu a fost reţinută.", explică Călin Dumitrescu, medic Ambulanţă.

Primarul se apără şi spune că e victima unui joc politic

Am încercat să stăm de vorbă cu dumneaei, dar nu a vrut să comenteze incidentul. Primarul, pe de altă parte, spune că, de fapt, el e victima unui joc politic Şi că bătaia ar fi fost doar o "mângâiere".

Primarul Ovidiu Ciolea: Pur și simplu am ridicat piciorul și nici nu am lovit-o, dansa a pus mâna. Dânsa a jucat un teatru ieftin în care s-a aruncat pe jos și spunând că îi e rău și alte chestii. Am vrut să o sperii, să plece de la mine din birou, că mi-a adresat cuvinte jignitoare.

Reporter: Ce cuvinte jignitoare v-a adresat?

Primarul Ovidiu Ciolea: Asta să îi spui lui mă-ta şi lui taică-tu. Un mic cucui pe cap, probabil de când a căzut pe jos. Totul este un circ politic, se vrea că această comună, Pui, să fie luată. Adversarii politici, ştiu ei cine.

Oamenii nu mai ştiu pe cine să creadă."Sunt şi eu consilier local. Nu e prima oară când s-a întâmplat la noi asta, dar nu s-a ajuns aşa departe. 16.20 Ar trebuie să fie mai temperaţi amândoi. Nu pot să vă zic că primarul a făcut karate, vicele ştie mai bine că şi el a făcut K one.", spune un consilier local.

Primarul cercetat acum pentru purtare abuzivă este profesor de meserie. A ajuns la cârma comunei Pui acum doi ani.