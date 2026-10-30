Un incident violent a avut loc în comuna Pui, județul Hunedoara. O femeie în vârstă de 62 de ani, angajată a Primăriei, ar fi fost agresată fizic de un bărbat de 45 de ani, în urma unor discuții legate de activitatea profesională. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Scandal la Primăria Pui. Secretara generală, de 62 de ani, a ajuns la spital după ce ar fi fost agresată - Sursa: Facebook/ Primăria Comunei Pui

Potrivit informațiilor publicate de Gazeta de Dimineaţă, agresorul ar fi chiar primarul comunei Pui, Ovidiu Ciolea.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Hațeg - Secția de Poliție Rurală Baru au fost sesizați în data de 30 octombrie cu privire la faptul că o femeie ar fi fost agresată fizic și s-au deplasat la fața locului.

Ajunși acolo, oamenii legii au identificat-o pe femeia de 62 de ani, din comuna Pui. Aceasta a declarat că ar fi fost agresată fizic de un bărbat în vârstă de 45 de ani, domiciliat în aceeași localitate. Potrivit primelor informații, conflictul ar fi izbucnit pe fondul unor discuții privind activitatea profesională desfășurată de cei doi.

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În urma incidentului, femeia a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală pentru purtare abuzivă și continuă verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și dispunerea măsurilor legale.

Ancheta este în desfășurare, iar acuzațiile urmează să fie verificate de către autorități.