Video O nouă alertă în Tulcea: Locuitorii avertizaţi că pot cădea obiecte din spaţiul aerian

Un nou mesaj RO-Alert transmis în Tulcea de autorităţi, din cauza posibilităţii căderii unor obiecte din spaţiul aerian. 

de Andreea Filip

la 13.03.2026 , 10:59

”În urmă cu câteva minute, pentru zona de nord a judeţului Tulcea a fost transmis un mesaj RO-Alert, prin care populaţia este informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte provenite din spaţiul aerian, în contextul semnalării unor ţinte aflate în proximitatea frontierei României cu Ucraina. Mesajul a fost emis prin intermediul sistemului naţional de avertizare a populaţiei, în baza informaţiilor furnizate de structurile competente responsabile cu supravegherea şi securitatea spaţiului aerian”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

Ei recomandă cetăţenilor să urmărească cu atenţie conţinutul mesajului primit şi să respecte indicaţiile transmise de autorităţi.

De asemenea, în cazul în care observă situaţii care le pot pune în pericol siguranţa, sunt rugaţi să apeleze numărul unic de urgenţă 112.

Andreea Filip
ro-alert tulcea
