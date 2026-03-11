Scumpirea petrolului ar putea crește din nou inflația și amâna revenirea consumului în România, avertizează BCR. Prețurile mai mari la petrol riscă să readucă inflația pe creștere și să amâne momentul în care consumul își va reveni în România, spune economistul‑șef al BCR, Ciprian Dascălu.

El explică faptul că o creștere cu 10% a prețului petrolului poate adăuga cam 0,4 puncte procentuale la inflație. „Dacă prețul țițeiului rămâne cu 30% peste nivelul dinaintea conflictului din Orientul Mijlociu, inflația ar putea fi mai mare cu aproximativ 1,2 puncte procentuale față de prognozele inițiale”, spune Dascălu pentru Observator.

Impactul final depinde, însă, de cât va dura tensiunea din zonă. Dacă războiul se termină repede, efectele ar trebui să se atenueze în câteva luni. În schimb, dacă prețul petrolului rămâne ridicat pentru mai mult timp, costurile în lanț - de la transport la energie - vor continua să crească.

În ultimele luni, consumul a încetinit vizibil, pentru că salariile au crescut mai încet decât prețurile, iar oamenii sunt mai atenți la cheltuieli. „Am avut o scădere mai mare decât ne așteptam, chiar dacă prognoza era deja negativă”, a spus economistul‑șef al BCR.

Vânzprile cu amănuntul au scăzut drastic în România

În ianuarie, vânzările din magazine au scăzut cu 6,5%. Este cea mai mare scădere a consumului de după pandemie. Declinul a început încă din august, odată cu măsurile de austeritate: TVA și accize mai mari, care au dus la prețuri mai ridicate peste tot.

Cele mai mari scăderi s‑au văzut la produsele nealimentare și la vânzările de carburant. De la 1 ianuarie 2026, accizele la benzină și motorină au crescut, iar mulți români și‑au făcut plinul din timp, în decembrie. În ianuarie, vânzările de combustibil au scăzut cu 5,3% față de luna precedentă - cea mai mare scădere din ultimii doi ani, explică Dascălu.

