De la 1 octombrie, ratele bancare vor exploda. IRCC, indicele în funcţie de care sunt calculate împrumuturile luate în ultimii şase ani, trece, pentru prima dată în istorie, peste pragul psihologic de 6%. Iar asta înseamnă automat rate mai mari şi cu câteva sute bune de lei. Soluţia e refinanţarea, dar atenţie: şi dobânzile fixe ale băncilor au început să crească uşor, iar perioada pentru care se aplică e tot mai redusă.

Într-o săptămână, vom plăti şi mai mult băncilor. IRCC-ul, folosit la creditele luate din 2019, ajunge la cea mai mare valoarea pe care a avut-o vreodată: 6,06%.

"Este o creştere semnificativă. Va avea un impact foarte mare la ratele oamenilor. Şi nu se preconizează în viitorul apropiat nicio scădere", susţine Irina Ştefan, broker de credite.

Pentru un credit de 100 de mii de euro, adică 500 de mii de lei, pe o perioadă de 30 de ani, rata este în prezent 3.513 lei. De la 1 octombrie, rata va fi de 3.678 de lei, cu 165 de lei în plus.

Nu doar cei care au deja credite sunt afectaţi, ci şi cei care urmează să facă un împrumut.

"Asta înseamnă pentru ei că gradul de îndatorare, fiind calculat la dobânda variabilă, pentru ei înseamnă un credit mai mic pe care îl pot obţine. Chiar dacă dobânda fixă e cea pe care o vor avea în primii ani, totul se calculează la dobânda variabilă în ceea ce priveşte gradul de îndatorare", a declarat Dragoş Popescu, director Brokerul.ro.

Persoană cu credit: "Am făcut nişte restructurări ale creditului. Refinanţare. Şi plăţi anticipate. Şi pentru mine a scăzut rata. Am ales dobândă fixă, de data aceasta."

Reporter: "Înainte de a face refinanţare, cât plăteaţi?"

Persoană cu credit: "Undeva spre 4 mii de lei."

Refinanţarea e, de altfel, principala soluţie pe care o au cei cu credite.

"Există varianta de act adiţional la banca unde este creditul, fără a mai avea alte costuri în plus. Se trece de la ircc la dobândă fixă, pe 3 sau 5 ani", susţine Irina Ştefan, broker de credite.

Dar chiar şi în acest caz băncile au început deja să îşi ia măsuri de precauţie.

"Inclusiv dobânzile fixe vor avea mici variaţii de creştere. Dar creşterea nu este atât de mare. Şi este oricum sub nivelul inflaţiei curente", susţine Claudiu Trandafir, broker de credite.

"Nu vor să mai ofere această predictibilitate pe perioade lungi. Deja o bancă şi-a schimbat produsul şi merge cu dobândă fixă în primii doi ani", Dragoş Popescu, director Brokerul.ro.

În prezent, cea mai bună dobândă fixă din piaţă este de 4,70%. Urmată de 4,79% şi 4,80%. Dar sunt şi bănci care vin cu dobânzi de 5,15% sau 5,20%.

Datele BNR arată că, în ultimul an, doar 0,4% dintre cei care s-au împrumutat și-au mutat creditul ipotecar la altă bancă. Practic, sute de mii de oameni continuă să plătească prea mult, deși ar putea economisi sume importante.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

