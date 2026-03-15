Unda de șoc a războiului din Orient ajunge până în vitrinele magazinelor de haine. Transporturile cu marfă pentru giganții fast fashion sunt blocate în Asia, iar stocurile pentru Europa rămân în aer. Dacă rutele rămân blocate, efectul ar putea ajunge direct în garderobă: livrări întârziate, colecții lansate mai târziu și haine mai scumpe.

3 din 4 articole vestimentare fast fashion sunt produse în Asia. Cel mai des, vedem pe etichete made in Bangladesh, India, Indonesia sau Pakistan. Peste jumătate din transportul aerian de marfă al Bangladeshului trece prin statele din Golf, în cazul Indiei procentul depăşeşte 40%. 9 din 10 români declară că îşi cumpără cel puţin o dată pe lună haine, iar 30% din piaţa locală este dominată de doi giganţi în fast fashionul global, care vor fi probabil afectaţi de această criză.

Nu e exclus să vedem în curând rafturi goale în mall-uri şi stocuri epuizate online

Anularea peste noapte a zborurilor a dublat costurile cu transportul pentru giganţii din industrie. "Aveam convingerea cumva că majoritatea mărfurilor pentru fast fashion sunt transportate cu vaporul. Iată că aflăm cu această ocazie că ele sunt transportate într-o proporţie destul de mare cu avionul, că sunt de fapt nişte mărfuri în care costul transportului contribuie mai mult decât credeam iniţial la construţia preţului final, pentru că atunci când spunem fast fashion, chiar este fast acest tip de modă", a declarat Christian Năsulea, profesor de economie mondială.

Nu e exclus să vedem în curând rafturi goale în mall-uri şi stocuri epuizate online dacă haosul din orient nu se calmează. "Un retailer poate crea 3-4 mini-colecţii de primăvară. Dacă aceste colecţii care sunt deja în magazine sunt aproape epuizate iar stocurile sunt blocate, vom avea rafturi mai goale dar şi online nu vom mai avea aşa o multitudine de produse. Întrucât şi cherosenul s-a scumpit şi în general tot ce ţine de transport se scumpeşte, automat şi preţurile", a declarat Mara Eliza Barza, specialist în comunicare de modă.

"În prezent sunt haine pentru câteva zeci de ani. De exemplu, dacă nu s-ar mai produce haine zece ani, tot ar fi stocuri să se îmbrace toată lumea", a declarat Mara Eliza Barza, specialist în comunicare de modă. La nivel global, Industria fast fashion valorează în jur de 160 de miliarde de dolari. Estimările arată că suma s-ar putea dubla în mai puţin de un deceniu.

