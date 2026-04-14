Scumpirile nu se mai opresc. Inflația rămâne aproape de 10% pentru a opta lună la rând, o situație fără precedent în ultimul deceniu și fără echivalent în Uniunea Europeană. Dincolo de cifrele oficiale, realitatea din buzunarele noastre e şi mai dură. Potrivit INS, carburanții s-au scumpit cu doar 6% din februarie şi până în martie. În practică însă, mulți șoferi au plătit cu 25% mai mult atunci când au făcut plinul.

Totul s-a scumpit în ultimul an pe fondul mai multor crize care s-au suprapus, de la alimente şi până la servicii. La energie electrică creșterea este uriaşă, 57%. Inflația la noi e de patru ori mai mare faţă de media Uniunii Europene și dublă faţă de vecinii bulgari.

Rata inflaţiei

România - 9,9%

Ungaria - 1,8%

Slovacia - 3,7%

Bulgaria - 4,1%

"Inflaţia este a a tuturor şi a nimănui. Ea ţine foarte de structura fiecăruia pe partea de coş de consum. Aceasta e inflaţie calculată pe medie. Dacă eu mănânc două pâini şi dvs. nu mâncaţi niciuna, în medie, am mâncat fiecare câte o pâine", a explicat profesorul de economie Cristian Păun.

De multe ori creșterile resimțite de noi sunt mai mari decât cele afișate pe hârtie.

Şoferii au plătit chiar şi cu doi lei mai mult pe litru de combustibil de la o lună la alta, adică, în unele cazuri, o scumpire de 25%. Cu toate astea, datele oficiale arată o majorare de doar 6%. De ce apare această diferență? Pentru că Statistica nu se raportează la cele mai mici și cele mai mari prețuri din benzinării, ci calculează o medie pe întreaga lună. În plus, la combustibili este inclus și GPL-ul, al cărui preț a stagnat.

"Nu prea sunt 6 procente. Dacă stăm şi calculăm, sunt mai multe. De la 6 la 20, e un pic mai mult", a spus un șofer.

"Vom vedea în continuare creşterea pe aprilie. Bun, am împărţit-o noi un pic şmechereşte în două, aprilie şi martie şi am pus mai puţin în martie şi probabil vom pune mai mult în aprilie", a mai spus Cristian Păun.

Iar previziunile nu sunt bune, criza carburanților o vom deconta în lunile următoare, cred specialiștii.

"Este clar că o să ratăm ce ne-am propus ca şi ţintă a inflaţiei. Mă aştept ca inflaţia să depăşească 10%. Din păcate", a declarat Claudiu Trandafir, analist economic.

Românii se tem mai tare de scumpiri decât de extinderea războiului din Iran, arată două studii recente.

